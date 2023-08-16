In aanmerking komende aansprakelijkheidscrypto

De bovenstaande assets kunnen worden gebruikt voor aansprakelijkheid.

1. Wanneer de aansprakelijkheid van een cryptocurrency de drempel voor automatische terugbetaling overschrijdt, wordt automatische terugbetaling geactiveerd.

2. Bij automatische terugbetaling is het terugbetalingsbedrag = huidige schuld − drempel voor automatische terugbetaling × (1 – ratio voor automatische terugbetaling). Er worden kosten in rekening gebracht op basis van het kortingspercentage van de betalingscrypto. Als er bijvoorbeeld 1.000 USDT verschuldigd is en de kortingsrente is 90%, dan is een BTC ter waarde van (1.000 / 90%) vereist.

3. De rente wordt per uur verrekend op basis van de verplichting op het moment van verrekening. Indien de schuld binnen de rentevrije limiet ligt, wordt er geen rente berekend.