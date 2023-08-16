In aanmerking komende crypto-onderpanden
|Crypto
|Maximaal onderpand
|Onderpandtarief
De bovenstaande assets kunnen worden gebruikt als onderpand in de multi-assets-modus.Sommige cryptocurrencies gebruiken gestaffelde onderpandtarieven. Als je bijvoorbeeld 1 BTC aanhoudt tegen een koers van 90%, levert dat 0,9 BTC op als beschikbare marge. Voor het gedeelte boven 1 BTC geldt een rente van 80%. Wanneer u dus 2 BTC aanhoudt, levert dat 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC op als beschikbare marge.
In aanmerking komende aansprakelijkheidscrypto
|Crypto
|Drempel voor automatische aflossing
|Kortingspercentage voor automatische aflossing
|Automatische aflossingsratio
|Rentevrije limiet
|Uurlijkse rentevoet
|Aansprakelijkheid onderhoudsmargepercentage
De bovenstaande assets kunnen worden gebruikt voor aansprakelijkheid.1. Wanneer de aansprakelijkheid van een cryptocurrency de drempel voor automatische terugbetaling overschrijdt, wordt automatische terugbetaling geactiveerd.2. Bij automatische terugbetaling is het terugbetalingsbedrag = huidige schuld − drempel voor automatische terugbetaling × (1 – ratio voor automatische terugbetaling). Er worden kosten in rekening gebracht op basis van het kortingspercentage van de betalingscrypto. Als er bijvoorbeeld 1.000 USDT verschuldigd is en de kortingsrente is 90%, dan is een BTC ter waarde van (1.000 / 90%) vereist.3. De rente wordt per uur verrekend op basis van de verplichting op het moment van verrekening. Indien de schuld binnen de rentevrije limiet ligt, wordt er geen rente berekend.