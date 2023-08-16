Trader selecteren
Selecteer de best presterende traders op basis van de algemene ranglijst, ROI en andere criteria.
Copy trade-parameters instellen
Stel parameters in voor copy trading en risicobeheersing, zoals de copy trade-modus, de marge en de methode voor het plaatsen van orders bij het volgen van een positie.
Volgen om te openen/sluiten
Zodra de copy trade-parameters zijn geconfigureerd, zal het systeem de open- en sluitingssignalen van de trader in real time volgen en automatisch posities voor je openen en sluiten.