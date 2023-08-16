Wat is Copy Trade?

MEXC Copy Trade is een eenvoudige maar efficiënte functie voor alle traders en hun volgers. Volgers kunnen moeiteloos een ervaren trader van hun keuze volgen. Wanneer de trader een lead trade start, plaatst het systeem automatisch een order voor de volger op basis van de strategie van de trader. De trader krijgt ook een deel van de winst van de volger.