MEXC Copy Trade is een eenvoudige maar efficiënte functie voor alle traders en hun volgers. Volgers kunnen moeiteloos een ervaren trader van hun keuze volgen. Wanneer de trader een lead trade start, plaatst het systeem automatisch een order voor de volger op basis van de strategie van de trader. De trader krijgt ook een deel van de winst van de volger.
Kom in contact met een grote groep volgers en ontvang een deel van de winst van je volgers.
Wacht op de goedkeuring van je aanvraag, wat meestal 1-2 dagen duurt.
Het systeem plaatst automatisch orders voor je volgers.
Volg een ervaren trader en mis nooit meer markttrends.
Geld overschrijven naar je Spot-account
Voer de copy trade-informatie in
Ervaren traders kunnen hun handelsvaardigheden toepassen om volgers te helpen winstgevende transacties te maken waarvan ze een winstaandeel kunnen krijgen. Volgers kunnen moeiteloos slimme handelsstrategieën volgen met slechts één klik.
Het systeem plaatst orders voor volgers op basis van de strategie van de trader.
Gebruikers hoeven alleen maar geld over te maken naar hun copy trading-account en hun gegevens in te voeren om te beginnen met het kopiëren van transacties.
Alle traders beschikken over veel handelservaring en hebben een indrukwekkend portfolio. Ze zijn goedgekeurd na zorgvuldige beoordeling door MEXC.