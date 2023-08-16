Loading...

50,000+

Totaal aantal copy trade-gebruikers

1,000,000,000+ USDT

Totaal copy trade-bedrag

Wat is Copy Trade?

MEXC Copy Trade is een eenvoudige maar efficiënte functie voor alle traders en hun volgers. Volgers kunnen moeiteloos een ervaren trader van hun keuze volgen. Wanneer de trader een lead trade start, plaatst het systeem automatisch een order voor de volger op basis van de strategie van de trader. De trader krijgt ook een deel van de winst van de volger.

Hoe begin je met Copy Trade?

Als je veel handelservaring hebt en een sterk beoordelingsvermogen ten opzichte van de markt, kun je je aanmelden om trader te worden en een deel van de winst te ontvangen.

Word een trader

Kom in contact met een grote groep volgers en ontvang een deel van de winst van je volgers.

Aanvraag indienen

Wacht op de goedkeuring van je aanvraag, wat meestal 1-2 dagen duurt.

Lead trade starten

Het systeem plaatst automatisch orders voor je volgers.

Als je een gewone gebruiker bent die de laatste markttrends niet wil missen, kun je eenvoudig een ervaren trader volgen en diens transacties kopiëren.

Word volger

Volg een ervaren trader en mis nooit meer markttrends.

Geld overschrijven

Geld overschrijven naar je Spot-account

Volg een trader

Voer de copy trade-informatie in

Voordelen van Copy Trade

  • Win-win

    Ervaren traders kunnen hun handelsvaardigheden toepassen om volgers te helpen winstgevende transacties te maken waarvan ze een winstaandeel kunnen krijgen. Volgers kunnen moeiteloos slimme handelsstrategieën volgen met slechts één klik.

  • Geautomatiseerd systeem

    Het systeem plaatst orders voor volgers op basis van de strategie van de trader.

  • Lage instapdrempel

    Gebruikers hoeven alleen maar geld over te maken naar hun copy trading-account en hun gegevens in te voeren om te beginnen met het kopiëren van transacties.

  • Professioneel en betrouwbaar

    Alle traders beschikken over veel handelservaring en hebben een indrukwekkend portfolio. Ze zijn goedgekeurd na zorgvuldige beoordeling door MEXC.

Mis geen enkele belangrijke markttrend. Begin nu met Copy Trade!

