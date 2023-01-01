Regels van evenement

1. Dit evenement is exclusief voor speciaal uitgenodigde gebruikers die officiële evenement-mails of andere meldingen van MEXC hebben ontvangen.

2. De netto-stortingen op Futures-accounts moeten voldoen aan de evenementvoorwaarden voor ten minste twee dagen. Geldig stortingsbedrag op het Futures-account = Instromingsbedrag tijdens de evenementperiode - uitstromingsbedrag tijdens de evenementperiode.

3. Het behalen van het gespecificeerde futures-handelsvolume op één dag geldt als een succesvolle check-in. Na een check-in op een bepaalde dag te hebben voltooid, kun je de volgende dag opnieuw inchecken en doorgaan met de reeks. De updates worden ververst volgens de UTC+8-tijdzone. Door meerdere dagen achter elkaar in te checken, bouw je opeenvolgende incheckdagen op. Beloningen worden toegekend op basis van het hoogste aantal opeenvolgende incheckdagen dat tijdens de evenementperiode is bereikt. Beloningen kunnen niet worden gecombineerd of gestapeld.

4. Handelsincentivesbeloningen worden berekend op basis van je futures-handelsvolume met handelskosten > 0 tijdens de evenementperiode. Het handelen in crypto is niet beperkt en beloningen worden verdeeld volgens het hoogste niveau waarvoor je in aanmerking komt.

5. Evenementbeloningen worden binnen 3 werkdagen na het einde van het evenement in de vorm van een bonus op het Futures-account verdeeld. De bonus heeft een geldigheidsperiode van 7 dagen.

6. MEXC behoudt zich het recht voor om deelnemers aan het evenement te diskwalificeren die zich tijdens de evenementperiode bezighouden met oneerlijke of onrechtmatige activiteiten. Deze activiteiten omvatten de bulkregistratie van accounts om extra bonussen te verdienen en alle andere activiteiten die verband houden met illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden, zoals kwaadwillig volume-spammen of valsspelen.

7. MEXC behoudt zich het recht voor om het evenement of de regels ervan op elk moment te wijzigen. Als er aanpassingen worden gedaan, zal er geen verdere kennisgeving worden verstrekt.

8. MEXC behoudt de uiteindelijke interpretatierechten voor dit evenement. Neem contact op met de klantenservice als je vragen hebt.