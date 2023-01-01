countdown-iconEvenement eindigt over
Deelnemers 0

  • Evenement begint

    1970-01-01 08:00

  • Evenement eindigt

    1970-01-01 08:00

  • Verdeling van beloningen

    10 werkdagen na afloop van het evenement

  • Alleen gebruikers die hun eerste futures-transactie nog niet hebben afgerond, kunnen zich aanmelden voor dit evenement.

Ontdek de magie van Kerst in elke doos!

Elke 0 punten geven je de kans om een kerstdoos met geweldige beloningen te bemachtigen!

lottery-result-coin
Mijn punten--
          Uitdaging Vooruitgang Nieuwkomer
          Kerst-leaderboard
          Er zijn elke dag van elke week volop punten te verdienen!
          Voer tijdens het evenement de aangewezen taken uit om punten te verdienen!
          0Punten
          Aanmelden voor het evenement
          0Punten
          Stort ≥ 0 USDT binnen zeven dagen na registratie
          0Punten
          Voltooi je eerste futures-transactie
          Wekelijkse taken

          Futures-handelsdagen deze week

          - -

          Futures-handelsvolume deze week

          - -

          Geschatte punten deze week

          - -

          Laatst bijgewerkt: -- Elke week wordt enkel de hoogste puntenbeloning van de door jou voltooide wekelijkse taken automatisch toegekend.

          Algemene voorwaarden

          1. Gebruikers moeten zich voor het evenement aanmelden om beloningen te kunnen ontvangen.

          2. Alleen on-chain-, geld- en P2P-stortingen worden meegenomen in de berekening.

          3. Alleen futures-handelsvolumes met kosten >0 worden meegeteld (exclusief stablecoin-futures zoals USDC/USDT). Alle handelsstatistieken zijn gebaseerd op de tijdzone UTC+8.

          4. Subaccounts, market makers en institutionele accounts mogen niet deelnemen aan dit evenement.

          5. De beloningen worden gecontroleerd en verdeeld binnen 10 werkdagen na afloop van het evenement. Voor fysieke beloningen neemt onze klantenservice rechtstreeks contact op met de winnaars om de levering te regelen.

          6. Raadpleeg de Instructies voor Futures-bonussen voordat je je bonus gebruikt.

          7. De deelnemers moeten zich strikt houden aan de servicevoorwaarden. MEXC behoudt zich het recht voor om gebruikers die verdacht worden van wash trading, het aanmaken van meerdere accounts, zelfhandel of marktmanipulatie uit te sluiten van het evenement.

          8. MEXC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit evenement zonder aankondiging te wijzigen.

          9. MEXC behoudt zich het recht voor op de definitieve interpretatie van het evenement. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice.

          footer