Algemene voorwaarden

1. Gebruikers moeten zich voor het evenement aanmelden om beloningen te kunnen ontvangen.

2. Alleen on-chain-, geld- en P2P-stortingen worden meegenomen in de berekening.

3. Alleen futures-handelsvolumes met kosten >0 worden meegeteld (exclusief stablecoin-futures zoals USDC/USDT). Alle handelsstatistieken zijn gebaseerd op de tijdzone UTC+8.

4. Subaccounts, market makers en institutionele accounts mogen niet deelnemen aan dit evenement.

5. De beloningen worden gecontroleerd en verdeeld binnen 10 werkdagen na afloop van het evenement. Voor fysieke beloningen neemt onze klantenservice rechtstreeks contact op met de winnaars om de levering te regelen.

6. Raadpleeg de Instructies voor Futures-bonussen voordat je je bonus gebruikt.

7. De deelnemers moeten zich strikt houden aan de servicevoorwaarden. MEXC behoudt zich het recht voor om gebruikers die verdacht worden van wash trading, het aanmaken van meerdere accounts, zelfhandel of marktmanipulatie uit te sluiten van het evenement.

8. MEXC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit evenement zonder aankondiging te wijzigen.

9. MEXC behoudt zich het recht voor op de definitieve interpretatie van het evenement. Neem bij vragen contact op met onze klantenservice.