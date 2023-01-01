Voorbeeld 1: Het futures-handelsvolume van Mask op een evenementdag is 80,000,000 USDT en hij stond die dag op de eerste plaats in handelsvolume. Onder de assumptie dat de totale prijzenpot die is ontgrendeld 1,000,000 USDT is en de handelsdagen van het evenement 14 dagen zijn, dan is de bonusbeloning van het evenement die hij zal ontvangen: Totale prijzenpot 1,000,000 * 25% /14 dagen * 15% * 2 = 5,357 USDT.<br/>Voorbeeld 2: Het handelsvolume van futures van Mask op een evenementdag is 25,000,000 USDT en hij stond die dag op de eerste plaats in handelsvolume. Onder de assumptie dat hij niet voldeed aan de minimale handelsvolumevereiste van 40,000,000 USDT voor de prijs van eerste plaats, maar wel voldeed aan de minimale handelsvolumevereiste van 25,000,000 USDT voor de prijs van derde plaats, zal hij de prijs van derde plaats ontvangen.
Claim de gratis airdrop
Claim een positie ter waarde van -- USDT. Wees snel, want op is op! Ondersteunde handelsparen: --
Waarom MEXC Futures?
Grootste aantal populaire tokens wereldwijd
We bieden razendsnelle noteringen, een uitgebreide selectie van populaire tokens in futures, en flexibele hefboomwerking tot wel 200x.
Wereldwijd de nummer 1 in liquiditeit
Meer dan 90% van de handelsparen biedt uitstekende liquiditeit, wat stabiliteit garandeert tijdens extreme marktomstandigheden en onverwachte liquidaties helpt voorkomen.
Laagste kosten op de markt
Profiteer van de laagste futureskosten op de markt: 0.000% maker en 0.000% taker
Veelgestelde vragen
Evenementregels
1. Deze airdrop-positie is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers die speciaal zijn uitgenodigd door medewerkers van MEXC.
2. Elke gebruiker kan de gratis airdrop-positie slechts één keer claimen. Brokers, institutionele beleggers en subaccounts kunnen niet aan dit evenement deelnemen.
3. Alle deelnemers moeten zich strikt houden aan de servicevoorwaarden van MEXC. MEXC behoudt het recht om deelnemers die tijdens het evenement betrokken zijn bij oneerlijke of misbruikende activiteiten, te diskwalificeren.
4. MEXC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit evenement zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.