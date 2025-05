ZTX

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

NaamZTX

PositieNo.1103

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.03%

Circulerende voorraad4,204,949,769

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.4204%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit11.556783050240258,2023-10-16

Laagste prijs0.001751707671101052,2025-04-07

Publieke blockchainARB

Sector

Sociale media

