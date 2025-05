ZRC

Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking.

NaamZRC

PositieNo.506

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.37%

Circulerende voorraad1,491,598,748

Maximale voorraad0

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.13791262726629366,2024-11-25

Laagste prijs0.022540879270513445,2025-04-07

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

