zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

PositieNo.1153

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.46%

Circulerende voorraad281,440,476

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.2814%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.748212614127982,2024-07-22

Laagste prijs0.02387713139076843,2025-04-07

Publieke blockchainETH

