zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

NaamZF

PositieNo.1847

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.05%

Circulerende voorraad546,820,755.1373398

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad757,889,264.0038443

Circulatiesnelheid0.5468%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.08953665548952082,2024-03-01

Laagste prijs0.000182139809719544,2023-08-31

Publieke blockchainZKSYNCERA

