ZEREBRO

Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram.

NaamZEREBRO

PositieNo.695

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.73%

Circulerende voorraad999,956,702.61388

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad999,956,932.504695

Circulatiesnelheid0.9999%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.7873182648277265,2025-01-02

Laagste prijs0.000044985990236046,2024-10-28

Publieke blockchainSOL

InleidingZerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.