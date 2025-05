ZEE

ZeroSwap is a Multi-Chain, Zero-fee, On-chain Trading protocol with Liquidity Mining, DeFi Token Offering, and DEX Aggregation. The protocol will reward users every time they make an on-chain trade and provide liquidity to existing DEXes. All transactions would be Gasless with Zero Trade Fee.

NaamZEE

PositieNo.2480

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.49%

Circulerende voorraad63,429,102

Maximale voorraad0

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.30061428,2021-04-07

Laagste prijs0.003338851901853023,2025-04-09

Publieke blockchainETH

