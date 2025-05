ZEC

NaamZEC

PositieNo.84

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0002%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)483.21%

Circulerende voorraad16,647,312.62835043

Maximale voorraad21,000,000

Totale voorraad16,717,818.87835043

Circulatiesnelheid0.7927%

Uitgiftedatum2016-10-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5941.7998046875,2016-10-29

Laagste prijs15.96914388442235,2024-07-05

Publieke blockchainZEC

InleidingZcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.