Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

NaamZBU

PositieNo.203

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.57%

Circulerende voorraad258,970,840.12

Maximale voorraad0

Totale voorraad2,957,341,370.680295

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit5.618769602419199,2024-05-22

Laagste prijs0.8050120236177957,2023-09-21

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

