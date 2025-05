ZANO

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

NaamZANO

PositieNo.268

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)6.31%

Circulerende voorraad13,431,787

Maximale voorraad0

Totale voorraad14,317,123

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit18.18416003270963,2025-01-07

Laagste prijs0.19191742,2020-12-18

Publieke blockchainZANO

