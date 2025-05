YOURAI

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

NaamYOURAI

PositieNo.2037

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad512,287,720

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad891,625,000

Circulatiesnelheid0.5122%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.5438290931338011,2024-03-22

Laagste prijs0.001108546365366424,2025-04-07

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

