YNE

An autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies.

NaamYNE

PositieNo.1424

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.23%

Circulerende voorraad999,998,467

Maximale voorraad999,998,467

Totale voorraad999,998,467

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.11416159351937728,2025-01-12

Laagste prijs0.003229008471125448,2025-05-04

Publieke blockchainSOL

InleidingAn autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.