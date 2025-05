YFI

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

NaamYFI

PositieNo.244

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)63,567.55%

Circulerende voorraad33,813.28710244

Maximale voorraad0

Totale voorraad36,646.35801769

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit93435.53362241,2021-05-12

Laagste prijs739.439122489,2020-07-21

Publieke blockchainETH

