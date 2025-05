XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

NaamXYM

PositieNo.550

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad6,154,025,393.046077

Maximale voorraad8,999,999,999

Totale voorraad8,446,294,904.91743

Circulatiesnelheid0.6837%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.77148755,2021-03-21

Laagste prijs0.007325086801908242,2025-05-30

Publieke blockchainXYM

