XR

XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience.

NaamXR

PositieNo.1905

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.04%

Circulerende voorraad36,045,140

Maximale voorraad0

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.0181233046616818,2024-07-11

Laagste prijs0.019512090378482557,2025-04-04

Publieke blockchainBSC

InleidingXRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.