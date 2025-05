XRP

Ripple is de basisvaluta van het Ripple-netwerk, die door het hele Ripple-netwerk kan circuleren. Het heeft een totale voorraad van 100 miljard en neemt geleidelijk af naarmate het aantal transacties toeneemt. Het bedrijf dat Ripple exploiteert is Ripple Labs (voorheen OpenCoin). Ripple-valuta is de enige gemeenschappelijke valuta in het Ripple-systeem. Het is anders dan andere valuta's in het systeem. Zo kunnen bijvoorbeeld CNY en USD niet worden ingewisseld bij gateways. Met andere woorden, de CNY die is uitgegeven door gateway A kan alleen worden ingewisseld bij gateway A, niet bij gateway B. Anders moet je deze converteren naar CNY van gateway B via een wachtbestelling van het ripple-systeem. Ripple heeft echter helemaal geen dergelijke beperkingen. Het is universeel in het ripple-systeem. Ripple (XRP), net als Bitcoin, is een digitale valuta gebaseerd op wiskunde en cryptografie. Maar wat verschilt van de niet-reële-use Bitcoin, is dat XRP de rol speelt van verbinding en een beveiligingsgarantiefunctie heeft in het Ripple-systeem. Beveiligingsgarantie is onmisbaar, wat inhoudt dat de gateway die deelneemt aan dit protocol een klein bedrag XRP moet vasthouden.

NaamXRP

PositieNo.4

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel0.0385%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)5,36%

Circulerende voorraad58 686 007 292

Maximale voorraad100 000 000 000

Totale voorraad99 986 107 098

Circulatiesnelheid0.5868%

Uitgiftedatum2011-04-18 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0,005874 USDT

Hoogste prijs ooit3.841939926147461,2018-01-04

Laagste prijs0.002802350092679262,2014-07-07

Publieke blockchainXRP

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.