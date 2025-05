XPX

ProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

NaamXPX

PositieNo.6357

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad9,000,000,000

Totale voorraad9,000,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum2018-08-08 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.009 USDT

Hoogste prijs ooit0.00720291991049,2019-05-15

Laagste prijs0.00014253831322566,2025-05-01

Publieke blockchainXPX

Sector

Sociale media

