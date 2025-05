XPM

XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.

NaamXPM

PositieNo.3992

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.13006601290820077,2025-01-16

Laagste prijs0.028060505305249263,2025-05-30

Publieke blockchainXRP

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.