Xpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

NaamXPLA

PositieNo.667

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.58%

Circulerende voorraad807,689,601.6472441

Maximale voorraad2,000,000,000

Totale voorraad1,999,924,589.6121

Circulatiesnelheid0.4038%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.4038622426564444,2023-03-16

Laagste prijs0.02474165620415294,2025-04-07

Publieke blockchainXPLA

