CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

PositieNo.1264

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.48%

Circulerende voorraad57,822,000.7037579

Maximale voorraad378,432,000

Totale voorraad60,805,801.91595302

Circulatiesnelheid0.1527%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.989041429955563,2023-06-16

Laagste prijs0.08198113305964419,2025-04-08

Publieke blockchainXFI

