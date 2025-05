XCHNG

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

NaamXCHNG

PositieNo.1740

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad474,046,128

Maximale voorraad1,200,000,000

Totale voorraad1,200,000,000

Circulatiesnelheid0.395%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.27474634699379424,2024-03-29

Laagste prijs0.002746726382630724,2025-05-28

Publieke blockchainETH

