XB

Aiming to become the world's largest liquidity provider, XBANKING is a non-custodial staking, re-staking, liquid pools platform. Fully audited by Certik, XBANKING provides services to stake 140+ cryptocurrencies across 40+ chains and 90+ web3 wallets.

NaamXB

PositieNo.3975

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad10,500,000

Totale voorraad10,500,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.564745444739441,2024-05-10

Laagste prijs0.03542568683886901,2024-09-21

Publieke blockchainSOL

InleidingAiming to become the world's largest liquidity provider, XBANKING is a non-custodial staking, re-staking, liquid pools platform. Fully audited by Certik, XBANKING provides services to stake 140+ cryptocurrencies across 40+ chains and 90+ web3 wallets.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.