Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

NaamXAI

PositieNo.350

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.33%

Circulerende voorraad1,468,813,798.1943598

Maximale voorraad2,500,000,000

Totale voorraad1,932,830,347.234876

Circulatiesnelheid0.5875%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.5967215506622041,2024-03-11

Laagste prijs0.03866533668546428,2025-04-09

Publieke blockchainARB

