WVTRS

Vitreus is at the forefront of emerging technologies, driving innovation in alignment with the principles of Web3. As the first fully EVM-compatible Relay-Chain, Vitreus is transforming decentralized finance (DeFi) and expanding blockchain's applications across various sectors. Their pioneering Decentralized Physical Infrastructure (DePIN) model empowers user participation, establishing a secure and decentralized platform for blockchain solutions. With a focus on decentralization, transparency, and community-led growth, Vitreus is poised to reshape the digital world through cutting-edge advancements.

NaamWVTRS

PositieNo.8581

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad608,754,871

Totale voorraad608,754,871

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.11718969267306469,2024-06-30

Laagste prijs0.009566473768296885,2025-05-01

Publieke blockchainETH

InleidingVitreus is at the forefront of emerging technologies, driving innovation in alignment with the principles of Web3. As the first fully EVM-compatible Relay-Chain, Vitreus is transforming decentralized finance (DeFi) and expanding blockchain's applications across various sectors. Their pioneering Decentralized Physical Infrastructure (DePIN) model empowers user participation, establishing a secure and decentralized platform for blockchain solutions. With a focus on decentralization, transparency, and community-led growth, Vitreus is poised to reshape the digital world through cutting-edge advancements.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.