WUSD

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

NaamWUSD

PositieNo.991

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)9.40%

Circulerende voorraad12,970,404.95

Maximale voorraad∞

Totale voorraad12,970,404.95

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit270.4162182817443,2024-03-07

Laagste prijs0.9193743352790505,2025-04-06

Publieke blockchainETH

