WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad83,590,908,668,529.33

Maximale voorraad100,000,000,000,000

Totale voorraad83,590,908,668,529.33

Circulatiesnelheid0.8359%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000001672523205827,2024-07-21

Laagste prijs0.000000165033776221,2025-05-31

Publieke blockchainSOL

