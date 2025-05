WORK

Work X is the first fully decentralized job economy without commercial middlemen. Minimal labor costs & optimal salaries: the future of work is peer-to-peer!

NaamWORK

PositieNo.4446

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad53,816,464

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.8725750836580826,2023-12-15

Laagste prijs0.006044029574172116,2025-05-20

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

