WNT

The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!

NaamWNT

PositieNo.2364

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.18%

Circulerende voorraad26,124,772.2

Maximale voorraad200,000,000

Totale voorraad200,000,000

Circulatiesnelheid0.1306%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.610041044460829,2024-01-05

Laagste prijs0.00885626534093369,2025-04-15

Publieke blockchainARB

InleidingThe Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.