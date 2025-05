WLTH

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

NaamWLTH

PositieNo.1571

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.03%

Circulerende voorraad815,373,932.102307

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad983,583,572.392448

Circulatiesnelheid0.8153%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.21845549779906134,2024-07-22

Laagste prijs0.002104944606864166,2025-04-18

Publieke blockchainBASE

InleidingCommon Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.