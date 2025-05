WHY

Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life)

NaamWHY

PositieNo.944

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad420,000,000,000,000

Maximale voorraad420,000,000,000,000

Totale voorraad420,000,000,000,000

Circulatiesnelheid1%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000000384320959526,2024-11-25

Laagste prijs0.000000011542598487,2024-05-14

Publieke blockchainBSC

InleidingWhy? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life)

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.