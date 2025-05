WAVES

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

NaamWAVES

PositieNo.291

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)19.07%

Circulerende voorraad117,892,450

Maximale voorraad∞

Totale voorraad117,892,450

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit62.35569555868911,2022-03-31

Laagste prijs0.12268400192260742,2016-08-02

Publieke blockchainWAVES

