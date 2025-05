WAT

WatBird Universe is a meme-powered, game-driven IP and brand, onboarding the next 100M+ users to $WAT by hijacking their attention via proven and viral mechanics.

NaamWAT

PositieNo.2203

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad12,889,090,910

Maximale voorraad69,696,969,696

Totale voorraad69,696,969,696

Circulatiesnelheid0.1849%

Uitgiftedatum2024-09-23 18:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.001106508681826231,2024-09-24

Laagste prijs0.000027785119844252,2025-05-30

Publieke blockchainTONCOIN

Sector

Sociale media

