WAFFLES

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

NaamWAFFLES

PositieNo.1592

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,01%

Circulerende voorraad894 466 543

Maximale voorraad1 000 000 000

Totale voorraad998 378 465,54

Circulatiesnelheid0.8944%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.04295198242461536,2024-06-07

Laagste prijs0.001623130974260684,2025-04-09

Publieke blockchainSOL

InleidingWaffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.