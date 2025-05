VVAIFU

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

NaamVVAIFU

PositieNo.1447

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.15%

Circulerende voorraad993,304,256.206242

Maximale voorraad999,904,308.86

Totale voorraad993,304,256.206242

Circulatiesnelheid0.9933%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.21126701735659592,2024-11-19

Laagste prijs0.00002140115072816,2024-10-20

Publieke blockchainSOL

