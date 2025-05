VSYS

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

NaamVSYS

PositieNo.1970

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad3,417,316,900

Maximale voorraad0

Totale voorraad5,425,924,313

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2019-01-18 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.0265 USDT

Hoogste prijs ooit0.297542300258,2019-07-29

Laagste prijs0.00027306325624907,2025-05-30

Publieke blockchainVSYS

Sector

Sociale media

