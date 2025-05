VPT

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

NaamVPT

PositieNo.2710

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad118,131,599.7386215

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.1181%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.015653767551023726,2025-02-26

Laagste prijs0.000812830785541884,2025-05-30

Publieke blockchainBASE

