VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

NaamVOXEL

PositieNo.985

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)5.74%

Circulerende voorraad241,042,480.74096566

Maximale voorraad300,000,000

Totale voorraad300,000,000

Circulatiesnelheid0.8034%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.75817201330435,2021-12-16

Laagste prijs0.020168643452961734,2025-04-17

Publieke blockchainMATIC

