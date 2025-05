VOW

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

NaamVOW

PositieNo.781

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.04%

Circulerende voorraad356,285,269

Maximale voorraad1,142,857,142

Totale voorraad1,142,857,140

Circulatiesnelheid0.3117%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.688289272124897,2022-07-07

Laagste prijs0.001812976932103066,2024-08-13

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

