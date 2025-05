VINE

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

NaamVINE

PositieNo.635

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)6.01%

Circulerende voorraad999,994,104

Maximale voorraad0

Totale voorraad999,994,104

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.47494534861759263,2025-01-26

Laagste prijs0.00008419597421907,2025-01-23

Publieke blockchainSOL

Sector

Sociale media

