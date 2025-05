VIC

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

NaamVIC

PositieNo.794

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.65%

Circulerende voorraad121,180,912.4

Maximale voorraad210,000,000

Totale voorraad210,000,000

Circulatiesnelheid0.577%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.9177215,2021-09-06

Laagste prijs0.140720736515,2020-03-13

Publieke blockchainTOMO

Disclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.