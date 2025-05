VICE

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

NaamVICE

PositieNo.948

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.03%

Circulerende voorraad988,310,463.0407467

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.9883%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.08516221173980727,2025-04-18

Laagste prijs0.012377168049705263,2025-02-03

Publieke blockchainETH

