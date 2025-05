VEXT

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

NaamVEXT

PositieNo.2340

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.07%

Circulerende voorraad216,103,276.19

Maximale voorraad300,000,000

Totale voorraad300,000,000

Circulatiesnelheid0.7203%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.7169465101476871,2023-09-04

Laagste prijs0.001560568632281382,2025-05-31

Publieke blockchainMATIC

