Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.

NaamVERT

PositieNo.2248

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.10%

Circulerende voorraad527,199,617

Maximale voorraad1,200,000,000

Totale voorraad1,200,000,000

Circulatiesnelheid0.4393%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.001583643798217505,2025-01-23

Laagste prijs0.000454048431274251,2025-02-25

Publieke blockchainTONCOIN

Sector

Sociale media

