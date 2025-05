VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

NaamVEMP

PositieNo.2475

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.04%

Circulerende voorraad388,209,751.9191164

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.7764%

Uitgiftedatum2021-09-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.6579584978828696,2021-11-21

Laagste prijs0.000579135950990423,2025-05-08

Publieke blockchainARB

Sector

Sociale media

