SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

NaamVALOR

PositieNo.2819

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad50,297,124

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad75,000,000

Circulatiesnelheid0.5029%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit10.549191434,2019-04-20

Laagste prijs0.001360757877062044,2025-05-31

Publieke blockchainETH

